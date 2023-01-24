На популярных блогеров завели дело о пропаганде ЛГБТ

На блогеров Корейку и Форкс завели административное дело о пропаганде ЛГБТ

В МВД завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ на российских блогеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Форкс (настоящее имя неизвестно). Об этом ведомство сообщило в ответе на жалобу первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, передает РИА Новости.

«По результатам рассмотрения указанных сведений уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Тверскому району Москвы 13 января 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Проводится административное расследование», — сообщили в ведомстве.

При этом в МВД отметили, что в возбуждении в отношении блогеров дела о пропаганде наркотиков было отказано. Сейчас ведомство проводит процессуальную проверку для оценки действий блогеров по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Кроме того, материалы блогеров направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет после выявления признаков нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, добавили в ведомстве.

9 января сообщалось, что Генпрокуратура России направила в МВД жалобу Лантратовой с просьбой проверить Корейку и Форкса на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды. О том, что парламентарий обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогеров стало известно 6 января.