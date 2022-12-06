Генпрокуратуру попросили проверить популярных блогеров на пропаганду ЛГБТ

Депутат Лантратова попросила Генпрокуратуру проверить Карейку и Форкс на пропаганду ЛГБТ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров, известных под псевдонимами Даша Карейка (имя при рождении — Максим Матвеев) и Хилми Форкс (настоящее имя неизвестно), на предмет распространения пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также трансляции аморального поведения и оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сочла Лантратова, контент некоторых блогеров носит не просто развлекательный, а «преимущественно аморальный и деструктивный характер» и представляет собой открытое распространение запрещенной информации. В число таких инфлюэнсеров парламентарий включила Дашу Карейку и Хилми Форкс.

Лантратова напомнила о том, что накануне президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Она также попросила Роскомнадзор усилить контроль за данным сегментом интернета с соответствующим оперативным реагированием на возможные нарушения законодательства.

Депутат добавила, что к ней неоднократно обращались по факту деструктивной деятельности и пропаганды наркотиков, насилия, ЛГБТ-ценностей, которая ведется со стороны некоторых российских блогеров и стримеров.

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря. Согласно документу, в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. В соответствии с законом Роскомнадзор сможет включать ресурсы, которые занимаются пропагандой ЛГБТ, в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.