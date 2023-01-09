МВД проверит популярных блогеров на пропаганду ЛГБТ

Генпрокуратура направила жалобу депутата Лантратовой на блогеров Корейку и Форкс в МВД

Генеральная прокуратура России направила в МВД и Росмолодежь жалобу первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой с просьбой проверить популярных блогеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Форкс (настоящее имя неизвестно) на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды. Об этом депутат сообщила изданию Life.

«Добилась привлечения внимания правоохранительных структур к пропагандирующим развратное поведение, смену пола, наркоманию блогерам, известным под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс. (…) Получила ответ Генпрокуратуры, в котором сообщается, что в целях оперативного разрешения приведенных доводов обращение направлено в Министерство внутренних дел, а его копия — в Федеральное агентство по делам молодежи», — рассказала она и добавила, что исполнение поручений будет контролироваться Генпрокуратурой.

По мнению Лантратовой, ядром аудитории этих блогеров являются преимущественно дети, что прямо противоречит российскому законодательству. «Теперь, когда внимание силовых ведомств обращено к контенту этих блогеров, мы вскоре увидим силу принятых нами законов в защиту традиционных ценностей», — отметила она.

6 декабря сообщалось, что Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить Дашу Корейку и Хилми Форкс на предмет распространения пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также трансляции аморального поведения и оскорбления чувств верующих.