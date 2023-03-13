ВСУ потеряли десятки человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Минобороны: потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 60 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми до 60 человек на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое поражение украинским подразделениям нанесли военнослужащие Восточной группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Понесшие потери части ВСУ дислоцировались в районах ряда населенных пунктов на территории Запорожской области, а также вблизи города Угледара Донецкой народной республики (ДНР).

Также на указанных направлениях уничтожены два артиллерийских орудия ВСУ и две единицы транспорта противника, добавили в военном ведомстве.

За то же время ВСУ потеряли до 190 человек убитыми и ранеными на донецком направлении. Помимо этого, там было уничтожено несколько танков и гаубица «Мста-Б».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.