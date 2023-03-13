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14:19, 13 марта 2023Россия

Минобороны заявило о потере ВСУ до 190 военнослужащих на одном направлении

Минобороны заявило о потере ВСУ до 190 военных за сутки на донецком направлении

Фото: Head of Ukraine's Presidential Office Andriy Yermak via Telegram / Reuters

Украина на донецком направлении потеряла до 190 военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что такое число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить подразделениям Южной группировки войск — они наносили удары авиацией и артиллерией.

На данном направлении Украина потеряла три танка, а также две боевые бронированные машины, четырнадцать авто и гаубицу «Мста-Б».

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Анастасия Шейкина
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