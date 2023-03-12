Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на донецком направлении

Минобороны РФ доложило об уничтожении более 220 солдат ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии «Южной» группировки войск за сутки были уничтожено более 220 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 12 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские войска за сутки уничтожили боевую машину пехоты, три боевых бронированных машины, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30 ВСУ.

11 марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России ударили по 75 артиллерийским подразделениям ВСУ в 114 районах. В частности, в районах населенных пунктов Константиновка и Приволье в Донецкой народной республике были уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.