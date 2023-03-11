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16:36, 11 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось об ударах по 75 подразделениям ВСУ за сутки

Минобороны: Россия ударила за сутки по 75 подразделениям ВСУ в 114 районах

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы России ударили по 75 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 114 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в районах населенных пунктов Константиновка и Приволье в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

В ходе брифинга представитель Минобороны также заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесен удар по подразделениям в районе населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики.

В Минобороны также сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине были уничтожены 400 самолетов, 218 вертолетов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других бронированных машин.

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Варвара Кошечкина
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