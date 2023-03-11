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14:40, 11 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о результатах группировки «Востока» на двух направлениях

Минобороны заявило о ликвидации 70 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанес удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что украинская армия потеряла за сутки на данных направлениях до 70 бойцов, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубицу Д-20.

На донецком направлении, как сообщает Минобороны, за сутки были уничтожены свыше 140 бойцов ВСУ.

По данным военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине были уничтожены 400 самолетов, 218 вертолетов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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