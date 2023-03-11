В Минобороны раскрыли потери ВСУ на донецком направлении
Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 140 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Потери украинской армии на данном направлении раскрыли в Минобороны России в субботу, 11 марта.
Как уточнили в ведомстве, российские подразделения и артиллерия из «Южной» группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ близ населенных пунктов Красное, Тоненькое и Зализнянское Донецкой народной республики (ДНР).
В результате атаки Вооруженных сил России украинская армия также лишилась двух гаубиц Д-30, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и четырех пикапов.
Днем ранее, 10 марта, сообщалось, что украинские войска потеряли убитыми более 120 человек на донецком направлении. Отмечалось, что также были поражены три артиллерийских орудия ВСУ, в том числе САУ «Гвоздика».