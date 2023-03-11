В Минобороны раскрыли потери ВСУ на донецком направлении

В Минобороны заявили об уничтожении более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 140 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Потери украинской армии на данном направлении раскрыли в Минобороны России в субботу, 11 марта.

Как уточнили в ведомстве, российские подразделения и артиллерия из «Южной» группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ близ населенных пунктов Красное, Тоненькое и Зализнянское Донецкой народной республики (ДНР).

В результате атаки Вооруженных сил России украинская армия также лишилась двух гаубиц Д-30, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и четырех пикапов.

Днем ранее, 10 марта, сообщалось, что украинские войска потеряли убитыми более 120 человек на донецком направлении. Отмечалось, что также были поражены три артиллерийских орудия ВСУ, в том числе САУ «Гвоздика».