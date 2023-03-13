Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на летнем отпуске

Турагенты предложили россиянам туры за рубеж со скидками до 50 процентов

Турагенты подсказали российским путешественникам эффективный способ сэкономить на летнем отпуске — купить путевки за рубеж со скидками до 50 процентов россиянам предлагается по акции раннего бронирования. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

По данным экспертов, выгоднее всего туры можно приобрести за шесть-семь месяцев до предполагаемого отпуска. «Раннее бронирование — это очень выгодно, потому что, во-первых, все достаточно прозрачно, ничего скрытного нет. Отели и авиакомпании дают большие скидки для того, чтобы понять, как они будут загружены непосредственно в сезон. Именно поэтому они и предоставляют скидку на раннее бронирование», — рассказала турагент Полина Денисенкова.

При этом уточняется, что акция распространяется только на турпакеты на чартерных рейсах, на регулярных перелетах раннее бронирование действовать не будет. «Чем еще хорошо раннее бронирование: можно выбирать из большого количества отелей, многие из которых в сезон не будут доступны, потому что будут заполнены. Нужно помнить, что не только российский рынок ездит отдыхать, отели работают и на другие рынки, поэтому у хороших мест заполняемость в сезон высокая», — отметила турагент Полина Денисенкова.

Если говорить о странах, путевки в которые стоит приобретать с помощью раннего бронирования, то специалисты туристической отрасли единогласно советуют Турцию, Египет и Абхазию.

Ранее стало известно, что лучшей страной мира для отдыха в 2023 году по итогам международной премии Travellers' Choice Awards названа Куба. Второе и третье места рейтинга заняли Вьетнам и островное государство Маврикий. За ними следуют Камбоджа и Таиланд. Лучшими местами для путешествий также признаны Каймановы острова и Марокко.