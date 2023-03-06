Названы лучшие страны мира для отдыха в 2023 году

TripAdvisor: Куба названа самым востребованным туристическим направлением в 2023 году

Лучшей страной мира для отдыха в 2023 году по итогам международной премии Travellers' Choice Awards названа Куба. Полный список опубликован на сайте онлайн-сервиса TripAdvisor.

«Как известно посетителям со всего мира, этот остров предлагает удивительные возможности для культурного обмена. Гавана представляет собой смесь архитектуры старого мира и современной культуры, — говорится в публикации. — Отправляйтесь из столицы в небольшой город Тринидад, чтобы увидеть больше испанской колониальной архитектуры».

Второе и третье места рейтинга заняли Вьетнам и островное государство Маврикий. За ними следуют Камбоджа и Таиланд. Лучшими местами для путешествий также признаны Каймановы острова, Марокко, Азербайджан и Непал. На 10-й строчке среди самых востребованных туристических направлений разместилась Польша.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основе миллионов комментариев и отзывов путешественников со всего мира, оставленных на сайте TripAdvisor.

Ранее российским туристам назвали лучшие сроки для выгодного бронирования авиабилетов в 2023 году в зависимости от направления и планируемых дат поездки. Так, если путешествие планируется летом, то озаботиться покупкой билетов стоит как можно раньше.