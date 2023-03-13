Умер заслуженный артист России Виктор Пушкин

Заслуженный артист России Виктор Пушкин скончался в возрасте 74 лет

Скончался заслуженный артист России, театральный актер Виктор Пушкин. Об этом сообщает KP.RU

Отмечается, что мужчина умер в возрасте 74 лет. Причина смерти не раскрывается.

«Театральный мир Хабаровского края, Комсомольска понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни любимый артист, душевный человек, яркая творческая личность», — отметили в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре. Церемония прощания с покойным состоится 14 марта в культурном учреждении.

Виктор Пушкин окончил Астраханское культурно-просветительное училище в 1974 году. Он выступал на сцене около 48 лет. В репертуаре актера было более 120 ролей. В 1991 году Пушкину было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 2019 году — «Народный артист Хабаровского края».