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19:31, 13 марта 2023Бывший СССР

Саакашвили захотел помочь Зеленскому

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что после освобождения займется помощью Зеленскому
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения рассчитывает заняться поддержкой главы Украины Владимира Зеленского. Свои планы он раскрыл странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик отметил, что пока он находится в Грузии, он хочет помочь своей стране. «Иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии», — предупредил бывший президент.

2 марта суд в Тбилиси отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. При этом ранее врач Георгий Григолия отметил, что состояние политика оценивается как критическое, а при дальнейшей потере веса в его организме начнут происходить необратимые процессы.

В 2021 году после восьми лет жизни за рубежом Саакашвили вернулся в Грузию. В стране его заочно осудили за избиение чиновника и убийство банкира. В том числе политик обвиняется в растрате государственных средств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

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Полина Матюхина
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