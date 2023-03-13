Саакашвили захотел помочь Зеленскому

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что после освобождения займется помощью Зеленскому

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения рассчитывает заняться поддержкой главы Украины Владимира Зеленского. Свои планы он раскрыл странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик отметил, что пока он находится в Грузии, он хочет помочь своей стране. «Иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии», — предупредил бывший президент.

2 марта суд в Тбилиси отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. При этом ранее врач Георгий Григолия отметил, что состояние политика оценивается как критическое, а при дальнейшей потере веса в его организме начнут происходить необратимые процессы.

В 2021 году после восьми лет жизни за рубежом Саакашвили вернулся в Грузию. В стране его заочно осудили за избиение чиновника и убийство банкира. В том числе политик обвиняется в растрате государственных средств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.