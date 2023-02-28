Врач рассказал о критическом состоянии Саакашвили

Врач Григолия рассказал о критическом состоянии продолжающего худеть Саакашвили

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценивается как критическое. Об этом заявил врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике. Как отметил Гриколия, при продолжении потери веса у политика начнутся необратимые процессы. Это приводит к разрушению не только мышечной, но уже и костной ткани. «Кахексия усиливается. Это происходит, так как он не получает адекватное лечение», — отметил врач.

По его словам, Григолии, если вес бывшего главы государства достигнет 55 килограмм, он будет прикован к постели. На данный момент Саакашвили весит 64 килограмма, но тенденция потери веса сохраняется.

Ранее лечащий врач Саакашили Тамара Даварашвили рассказала, что политик намеренно стремится усугубить ситуацию и получить свободу. По ее словам, он избирательно принимает лекарство и плохо ест. «Больной находится в нашей клинике уже несколько месяцев, и все время говорят, что он в критическом состоянии. Я не видела пациентов, находящихся в критическом состоянии в течение восьми месяцев», — отметила Даварашвили.

6 февраля грузинский суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Кроме того, по информации «Sputnik Грузия», экс-президент не участвовал в заседании. Также во дворе суда прошла акция в поддержку экс-президента.