Врач предупредила о вероятности для Саакашвили оказаться в реанимации

Sputnik: Михаил Саакашвили может оказаться в реанимации из-за критической потери веса

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может оказаться в реанимации из-за критической потери веса, заявила его лечащий врач Тамара Даварашвили. Ее слова приводит Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал PalitraNews.

Даварашвили отметила, что врачи и Саакашвили преследуют разные цели. «Он стремится усугубить ситуацию и получить свободу, — прокомментировала врач. — Больной находится в нашей клинике уже несколько месяцев, и все время говорят, что он в критическом состоянии. Я не видела пациентов, находящихся в критическом состоянии в течение восьми месяцев».

Саакашвили избирательно принимает лекарство и плохо ест. Если он продолжит худеть, то окажется в реанимации, добавила Даварашвили. Она также рассказала, что экс-президент жалеет о приезде в Грузию как о большой ошибке.

Мать Саакашвили Джули Аласания навестила сына в клинике. Она сообщила, что состояние ее сына тяжелое, он мучается от высокой температуры и боли в мышцах, из-за чего принимает обезболивающие.

Ранее Тамара Даваршвили сообщала, что состояние экс-президента Грузии ухудшается. По ее словам, Саакашвили весит всего 67 килограммов и продолжает худеть.