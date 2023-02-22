Врач оценила состояние здоровья Саакашвили

Врач Даварашвили заявила, что состояние экс-президента Грузии Саакашвили ухудшается

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается из-за его нежелания питаться. Об этом заявила лечащий врач Тамара Даварашвили, передает РИА Новости.

«Состояние больного на сегодняшний день — тенденция к ухудшению, так как масса тела остается очень низкой. К 20 февраля вес 67 килограммов 200 граммов, индекс массы тела 18,2. Он очень слаб», — сказала она.

Даварашвили уточнила, что политик лежит в постели, у него болят конечности. По ее словам, это сильно мучает Саакашвили, врачи пытаются помочь ему, но боль все равно остается. Самым досадным она назвала несбалансированное питание экс-президента. Врач подчеркнула, что он до октября принимал пищу, которая «не была идеальной энергетически, но разнообразной». Как утверждает Даварашвили, медперсонал объясняет Саакашвили важность правильного питания для улучшения здоровья.

Ранее американский телеканал CNN опубликовал видео из больничной палаты бывшего президента Грузии. На запись попал момент, когда он упал около кровати на пол. На показанных кадрах Саакашвили не может дойти до постели. На других видео также были зафиксированы моменты, когда политик падает и не может встать самостоятельно, после чего ему на помощь приходят сотрудники клиники.