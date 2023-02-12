Падающий на пол в больнице Саакашвили попал на видео

CNN опубликовал видео, на котором Саакашвили падает у кровати в больнице

Американский телеканал CNN опубликовал видео из больничной палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. На запись попал момент, когда политик упал у кровати на пол.

На показанных кадрах Саакашвили не может дойти до кровати и падает. На других видео также были зафиксированы моменты, когда он падает и не может встать самостоятельно, после чего ему на помощь приходят сотрудники клиники.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил забрать Саакашвили на лечение в свою страну. По его словам, власти страны инициировали обращение к грузинскому правительству, чтобы его могли направить на лечение в Польшу. 6 февраля суд отказал ему в досрочном освобождении по состоянию здоровья.