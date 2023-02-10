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14:36, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Польше захотели забрать Саакашвили на лечение

Премьер Моравецкий предложил направить Саакашвили на лечение в Польшу

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил забрать на лечение в свою страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, власти страны инициировали обращение к грузинскому правительству, чтобы Саакашвили могли направить на лечение в Польшу. «Мы попросту опасаемся, что в Грузии он может столкнуться с чем-то плохим. Если Грузия хочет рассчитывать на позитивный ответ на ее европейские устремления, то должна этот призыв воспринять серьезно», — сказал Моравецкий.

6 февраля суд в Тбилиси отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Саакашвили, находящийся в больнице, называет себя «личным узником Владимира Путина». Его адвокаты уже обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Алевтина Запольская
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