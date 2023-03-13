Молодого россиянина арестовали за убийство 51-летней подруги с сайта знакомств

Жителя Новосибирска обвинили в убийстве 51-летней подруги с сайта знакомств на свидании

В Новосибирске 25-летнему местному жителю предъявили обвинение и арестовали по делу об убийстве 51-летней россиянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ночью 8 марта подозреваемый пришел в гости к женщине, с которой накануне познакомился в интернете в приложении для знакомств. Во время посиделок между ним и собеседницей произошла ссора. Молодой человек схватил кухонный нож и несколько раз ударил им хозяйку, после чего скрылся с места преступления. Потерпевшая скончалась на месте.

Благодаря совместным действиям сотрудников СКР и МВД предполагаемый убийца был задержан по горячим следам.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали аферистов, завлекавших мужчин с сайтов знакомств в дорогие кафе и бары.