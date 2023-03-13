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21:36, 13 марта 2023Экономика

Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Баста призвал правительство ввести санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) выступил с призывом к правительству принять решение насчет введения санкций против России, указав на то, что страна может заплатить высокую цену за отказ поддержать Запад в данном вопросе.

«Наша страна уже платит большую цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо», — написал он.

Глава ведомства указал на то, что на президента Сербии Александра Вучича оказывается огромное давление, и призвал поддержать ограничения западных государств в отношении Москвы. По его словам, таким образом Белград защитит свои национальные и государственные интересы.

Ранее Вучич рассказал, что руководство Сербии не поставляло оружие ни одной стороне конфликта на Украине, но сербское оружие может оказаться в горячих точках без распоряжения официального Белграда.

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Марина Совина
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