Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 13 марта 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»

Минобороны Украины сообщило о смене командующего группировкой войск «Север»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Минобороны Украины сообщило о смене командующего группировкой войск «Север». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Новым командующим группировки стал бригадный генерал Дмитрий Красильников. На этой должности он сменил генерал-майора Виктора Николюка, который теперь будет заниматься вопросами подготовки командования сухопутных войск.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией страны Руслана Дзюбу. По данным украинских СМИ, он отвечал за тыл и был начальником логистики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В США назвали причину больших потерь ВСУ в Артемовске
Сыгравшему Михаила «Горшка» Горшенева актеру подняли зарплату за уборку двора
Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа и переднего зуба
Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном
За молодежную сборную Франции на ЧЕ-2023 по борьбе выступят уроженцы Чечни
Леди Гага вышла на сцену без макияжа и восхитила фанатов
Зависимость российской экономики от кризиса банковской системы США оценили
Журналист Караулов отреагировал на уголовное дело о клевете на Михалкова
Предложено новое средство для легкого и безопасного похудения
На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.