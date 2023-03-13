Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 13 марта 2023Мир

Названы потенциальные исполнители диверсии на «Северных потоках»

Патрушев заявил о сомнениях России насчет подрыва Nord Stream украинскими диверсантами
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Украинские силы вряд ли были исполнителями подрыва на «Северных потоках». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал потенциальных авторов диверсии, передает еженедельник «Аргументы и факты».

«Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать», — усомнился он.

По его словам, для осуществления подобных акций существуют подразделения специального назначения с должным оборудованием и подготовкой, которые точно есть у США и Англии. Политик отметил, что другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в альянсе.

При этом Патрушев подчеркнул, что взрывы на газопроводе невыгодны Украине или Германии. В частности, Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения трубопровода. В то же время Берлин многие годы пытался строить экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, поэтому теракт не в его интересах.

Тем не менее для секретаря Совбеза очевидно, что современная ФРГ несамостоятельна. Он заметил, что Вашингтон навязывает Берлину экономическую и экологическую политику, а также держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названы потенциальные исполнители диверсии на «Северных потоках»
Мэр Донецка указал на осознание Киевом последствий отключения воды в ДНР
Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на летнем отпуске
51-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет моложавой внешности
Вице-премьер Украины не согласилась с утверждением о нехватке солдат
Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате
Сбер предупредил о росте связанного с «изменой Родине» мошенничества
Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
В российском регионе выявили новые случаи тропической лихорадки
Назван срок схода снега в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.