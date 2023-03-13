Названы потенциальные исполнители диверсии на «Северных потоках»
Украинские силы вряд ли были исполнителями подрыва на «Северных потоках». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал потенциальных авторов диверсии, передает еженедельник «Аргументы и факты».
«Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать», — усомнился он.
По его словам, для осуществления подобных акций существуют подразделения специального назначения с должным оборудованием и подготовкой, которые точно есть у США и Англии. Политик отметил, что другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в альянсе.
При этом Патрушев подчеркнул, что взрывы на газопроводе невыгодны Украине или Германии. В частности, Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения трубопровода. В то же время Берлин многие годы пытался строить экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, поэтому теракт не в его интересах.
Тем не менее для секретаря Совбеза очевидно, что современная ФРГ несамостоятельна. Он заметил, что Вашингтон навязывает Берлину экономическую и экологическую политику, а также держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.