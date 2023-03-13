Патрушев заявил о сомнениях России насчет подрыва Nord Stream украинскими диверсантами

Украинские силы вряд ли были исполнителями подрыва на «Северных потоках». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал потенциальных авторов диверсии, передает еженедельник «Аргументы и факты».

«Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать», — усомнился он.

По его словам, для осуществления подобных акций существуют подразделения специального назначения с должным оборудованием и подготовкой, которые точно есть у США и Англии. Политик отметил, что другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в альянсе.

При этом Патрушев подчеркнул, что взрывы на газопроводе невыгодны Украине или Германии. В частности, Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения трубопровода. В то же время Берлин многие годы пытался строить экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, поэтому теракт не в его интересах.

Тем не менее для секретаря Совбеза очевидно, что современная ФРГ несамостоятельна. Он заметил, что Вашингтон навязывает Берлину экономическую и экологическую политику, а также держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.