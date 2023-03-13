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14:28, 13 марта 2023Культура

Ведущий «Оскара» пошутил над прошлогодней пощечиной Уилла Смита

Джимми Киммел пошутил над прошлогодней пощечиной Уилла Смита Крису Року

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Телеведущий Джимми Киммел, который стал ведущим юбилейной церемонии вручения кинопремии «Оскар», пошутил над прошлогодним инцидентом с пощечиной, который произошел между актером Уиллом Смитом и комиком Крисом Роком. Об этом сообщает Variety.

«Сегодня номинированы пять ирландских актеров, что означает, что шансы на драку только что значительно возросли», — начал свою речь ведущий. «Мы хотим, чтобы вам было весело, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и, что самое главное, чтобы я чувствовал себя в безопасности», — продолжил он, подразумевая Криса Рока, который получил пощечину, будучи ведущим премии в прошлом году.

Киммел также добавил, что в этом году на премии действуют «строгие правила». «Если кто-нибудь в этом театре совершит акт насилия в любой момент во время шоу, вам будет вручен "Оскар" за лучшего актера и вы сможете произнести 19-минутную речь», — пошутил он, сделав отсылку к победе Смита в 2022 году и его долгую речь. Позже, во время церемонии, когда продолжительность мероприятия приблизилась к двухчасовой отметке, ведущий сказал: «На этом этапе шоу вы немного скучаете по пощечинам, верно?»

В конце марта 2022 года во время церемонии вручения «Оскара» Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Шоумен отметил «удивительную, очень короткую прическу» актрисы, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

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Варвара Кошечкина
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