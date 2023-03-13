Ведущий «Оскара» пошутил над прошлогодней пощечиной Уилла Смита

Джимми Киммел пошутил над прошлогодней пощечиной Уилла Смита Крису Року

Телеведущий Джимми Киммел, который стал ведущим юбилейной церемонии вручения кинопремии «Оскар», пошутил над прошлогодним инцидентом с пощечиной, который произошел между актером Уиллом Смитом и комиком Крисом Роком. Об этом сообщает Variety.

«Сегодня номинированы пять ирландских актеров, что означает, что шансы на драку только что значительно возросли», — начал свою речь ведущий. «Мы хотим, чтобы вам было весело, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и, что самое главное, чтобы я чувствовал себя в безопасности», — продолжил он, подразумевая Криса Рока, который получил пощечину, будучи ведущим премии в прошлом году.

Киммел также добавил, что в этом году на премии действуют «строгие правила». «Если кто-нибудь в этом театре совершит акт насилия в любой момент во время шоу, вам будет вручен "Оскар" за лучшего актера и вы сможете произнести 19-минутную речь», — пошутил он, сделав отсылку к победе Смита в 2022 году и его долгую речь. Позже, во время церемонии, когда продолжительность мероприятия приблизилась к двухчасовой отметке, ведущий сказал: «На этом этапе шоу вы немного скучаете по пощечинам, верно?»

В конце марта 2022 года во время церемонии вручения «Оскара» Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Шоумен отметил «удивительную, очень короткую прическу» актрисы, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его супругой.