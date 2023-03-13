Спускаемый аппарат корабля «Союз» установят в школе во Владикавказе

В музее при школе космонавтики во Владикавказе установят спускаемый аппарат корабля «Союз»

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» весом в две тонны установят в музее при школе космонавтики, действующей в столице Северной Осетии Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС.

«Ко Дню космонавтики в музее при школе ожидают важный экспонат — спускаемый аппарат космического корабля "Союз". Это стало возможным благодаря поддержке главы РСО-Алания Сергея Меняйло, а также министерства образования и науки Северной Осетии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диаметр аппарата составляет 2,5 метра. Экспонат установят на астрономической площадке школы.

Школа космонавтики была создана в 2020 году по инициативе конструктора космических летательных аппаратов, лауреата государственной премии СССР Руслана Комаева. В ней обучается до 460 детей, кроме того, в школе проводятся экскурсии, лекции и мастер-классы.