Таксист распылил баллончик в лицо директору балета «Тодес» и ограбил его

В Москве таксист распылил баллончик в лицо директору балета «Тодес» и забрал его кошелек

В Москве таксист распылил баллончик в лицо директору балета Аллы Духовой «Тодес» Эдуарду Богуславскому и ограбил его. Об этом сообщают «Известия».

Мужчина отдыхал вместе с сыном в центре столицы, после чего решил заказать такси. К нему приехал водитель на Kia Rio. Когда в конце поездки Богуславский достал кошелек, чтобы расплатиться, водитель сначала распылил ему в лицо газовый баллончик, а затем выхватил из рук кошелек.

Мужчина вместе с сыном выскочили из автомобиля, а таксист скрылся с деньгами. Отмечается, что в кошельке было 15 тысяч рублей. Сейчас водителя ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку во время поездки.