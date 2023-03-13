Муж сбежал от молодой жены на следующий день после свадьбы благодаря пробке

Автомобильная пробка в Индии помогла молодому мужу сбежать от жены

Жених из Индии сбежал от молодой жены благодаря автомобильной пробке. Как сообщает The Times of India, это произошло на следующий день после свадьбы.

16 февраля 2023 года в Бенгалуру молодая пара ехала на автомобиле домой из церкви. Автомобиль встал в пробку, и через 10 минут, проведенных в техническом тоннеле в районе Махадевапура, новоиспеченный муж открыл дверь и убежал. Жена тоже выбежала из машины и попыталась догнать его, но безуспешно. Семья невесты и его родители искали индийца больше двух недель. Не добившись результатов, 5 марта они обратились в полицию. Мужчину объявили в розыск.

Согласно информации родственников, молодой муж Виджай Джордж (имя изменено) испытывал сильный стресс из-за того, что его бывшая любовница угрожала выложить в общий доступ видео и фото интимного характера.

Джордж рассказал жене о шантаже со стороны любовницы в день свадьбы 15 февраля. Девушка заверила, что при любом исходе событий она и ее родители будут на его стороне, так что ему не о чем беспокоиться. Однако, несмотря на заверения жены, Джордж поддался панике и сбежал.

Брошенная невеста рассказала, что жених помогал ее отцу с управлением сетью кадровых агентств в Карнатаке и на Гоа. Именно на Гоа у него начался роман с женой одного из водителей компании. Замужняя женщина с двумя детьми тоже работала в агентстве клерком.

Мне рассказали об их романе еще до свадьбы. Я согласилась выйти за него, потому что он обещал ее бросить. Боясь ее угроз, Джордж сбежал. К тому же у него были суицидальные наклонности. Надеюсь, с ним все хорошо и он скоро вернется Жена сбежавшего мужчины

Как только об интрижке узнала мать Джорджа, он пообещал ей порвать с любовницей, однако продолжил тайно встречаться с женщиной. В попытке прекратить порочную связь, семья Джорджа организовала свадьбу подальше от Гоа. Однако даже расстояние не решило проблему.

Ранее сообщалось о невесте из Индии, которая умерла во время свадебной церемонии. Отец сразу предложил жениху заменить девушку ее младшей сестрой, и он согласился.