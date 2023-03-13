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13:49, 13 марта 2023Из жизни

Муж сбежал от молодой жены на следующий день после свадьбы благодаря пробке

Автомобильная пробка в Индии помогла молодому мужу сбежать от жены

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Жених из Индии сбежал от молодой жены благодаря автомобильной пробке. Как сообщает The Times of India, это произошло на следующий день после свадьбы.

16 февраля 2023 года в Бенгалуру молодая пара ехала на автомобиле домой из церкви. Автомобиль встал в пробку, и через 10 минут, проведенных в техническом тоннеле в районе Махадевапура, новоиспеченный муж открыл дверь и убежал. Жена тоже выбежала из машины и попыталась догнать его, но безуспешно. Семья невесты и его родители искали индийца больше двух недель. Не добившись результатов, 5 марта они обратились в полицию. Мужчину объявили в розыск.

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Согласно информации родственников, молодой муж Виджай Джордж (имя изменено) испытывал сильный стресс из-за того, что его бывшая любовница угрожала выложить в общий доступ видео и фото интимного характера.

Джордж рассказал жене о шантаже со стороны любовницы в день свадьбы 15 февраля. Девушка заверила, что при любом исходе событий она и ее родители будут на его стороне, так что ему не о чем беспокоиться. Однако, несмотря на заверения жены, Джордж поддался панике и сбежал.

Брошенная невеста рассказала, что жених помогал ее отцу с управлением сетью кадровых агентств в Карнатаке и на Гоа. Именно на Гоа у него начался роман с женой одного из водителей компании. Замужняя женщина с двумя детьми тоже работала в агентстве клерком.

Мне рассказали об их романе еще до свадьбы. Я согласилась выйти за него, потому что он обещал ее бросить. Боясь ее угроз, Джордж сбежал. К тому же у него были суицидальные наклонности. Надеюсь, с ним все хорошо и он скоро вернется

Жена сбежавшего мужчины

Как только об интрижке узнала мать Джорджа, он пообещал ей порвать с любовницей, однако продолжил тайно встречаться с женщиной. В попытке прекратить порочную связь, семья Джорджа организовала свадьбу подальше от Гоа. Однако даже расстояние не решило проблему.

Ранее сообщалось о невесте из Индии, которая умерла во время свадебной церемонии. Отец сразу предложил жениху заменить девушку ее младшей сестрой, и он согласился.

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Антонина Черташ
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