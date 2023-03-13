Девушка раскрыла 13-летней племяннице правду о Санте и поругалась с семьей

Reddit: девушка рассказала племяннице, что Санта ненастоящий, и поругалась с ее родителями

Пользовательница Reddit под ником Aitathrowaway5478 рассказала, как раскрыла своей 13-летней племяннице правду, которую тщательно скрывали остальные члены семьи. Она сообщила девочке, что Санта Клаус ненастоящий, из-за чего родственники поругались с ней.

Автор поста рассказала, что на прошлое Рождество была в гостях у брата и его жены. Их 13-летняя дочь все время повторяла, что очень ждет визита Санта Клауса, и пыталась угадать, в какой стране он находится.

«У нее нет младших братьев и сестер, так что она не говорила это ради чьего-то блага. Она умная девочка, она хорошо учится в школе и, насколько мне известно, у нее нет задержек в развитии. По какой-то причине она просто продолжает верить в Санту в 13 лет», — поделилась девушка.

Девушка добавила, что родители ее племянницы не видели в этом никакой проблемы. По их мнению, вера в Санту поощряет в их дочери стремление хорошо вести себя. Кроме того, по словам рассказчицы, они не хотели говорить девочке правду, чтобы не «разрушать магию» Рождества.

После визита к родственникам героиня истории задумалась о том, что ее племянница рискует столкнуться с проблемами в школе из-за веры в Санту. Рассказчица сочла, что девочка может стать жертвой буллинга, если информация об этом всплывет, и решила, что лучше ей узнать, что Санта Клауса не существует, от тети, а не от злых одноклассников.

Около недели назад она раскрыла племяннице правду о Санте. Девушка уточнила, что постаралась сделать это как можно мягче: она объяснила, что Санта Клаус олицетворяет собой дух Рождества, однако человека, который летал бы на оленях и разносил детям подарки, не существует.

Девочка слушала рассказ тети со слезами на глазах, но на следующий день поблагодарила ее за правду. Однако ее родители отнеслись к поступку рассказчицы совершенно иначе. Они разозлились на героиню истории и перестали с ней разговаривать.

Тем не менее в комментариях на Reddit большинство пользователей поддержали рассказчицу. Некоторые сочли, что родители девочки использовали ложь о Санте, чтобы манипулировать ребенком. «Моя двоюродная сестра пошла в старшую школу, веря, что Санта Клаус существует. Над ней издевались», — рассказал один комментатор. Некоторые добавили, что теперь рассказчица стала для племянницы тем человеком, которому можно будет доверить то, что она не стала бы рассказывать родителям.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как оригинально проучила мешавших ей учиться соседей. В выходной день ранним утром она будила соседей звонками по телефону.