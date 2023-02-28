Студентка оригинально проучила мешавших ей учиться соседей

Reddit: студентка проучила шумных соседей, звоня им по телефону ранним утром

Пользовательница Reddit с ником FuryCat48 рассказала на портале, как в студенческие времена оригинально проучила шумных соседей, мешавших ей готовиться к экзаменам. Женщина призналась, что в выходной день ранним утром разбудила соседей звонками по телефону.

По словам рассказчицы, случай произошел порядка двадцати лет назад, когда она училась на первом курсе колледжа. Однажды во время подготовки к экзаменам автор поста занималась по вечерам, и в один из таких дней ее соседи устроили шумную вечеринку. «Я не обращала внимания на громкую музыку, смех, крики и хлопанье дверьми с их стороны до тех пор, пока не настало 11 часов вечера. К тому времени я уже попробовала затыкать уши затычками, включать музыку в своих наушниках и так далее, но соседи стали буянить все сильнее», — добавила женщина.

Она попросила соседей вести себя тише, однако они продолжили шуметь, в связи с чем студентка решила лечь спать и отомстить им утром. На следующий день девушка встала в пять часов утра, когда соседи еще спали. Студентка знала, что номера стационарных телефонов, установленных в каждой комнате их общежития, зависели от номера комнаты, поэтому смогла вычислить номер соседей. Затем студентка начала звонить нарушителям порядка, использовав личный мобильный телефон, чтобы ее не могли вычислить.

«Я слышала, как кто-то из них периодически вставал с кровати и ковылял к телефону, однако я вешала трубку, как только они отвечали. Я повторила это несколько раз и каждый раз ждала, пока они снова улягутся, и только потом звонила. Когда трубку взяли в последний раз, одна из девушек возмутилась: "Зачем вы это делаете?"» — описала свою месть рассказчица.

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