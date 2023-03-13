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18:50, 13 марта 2023Мир

США приготовились рекордно потратиться на закупку вооружений

Пентагон: США в 2024 году потратят на закупку вооружений рекордные 170 млрд долларов

Фото: Brian Ellsworth / Reuters

США в 2024 году готовятся потратить на закупку вооружений рекордную сумму. Об этом говорится в проекте бюджета, детали которого опубликованы на сайте Пентагона.

«В бюджете выделено 170 миллиардов долларов на закупку вооружений, это крупнейшая сумма в истории. В совокупности эти инвестиции обеспечат боеспособные силы во всех областях», — сказано в заявлении.

Отмечается, что новый бюджет позволит Пентагону вложиться в средства, которые обеспечат готовность сил с фокусом на Китае, а также на устранении «острой угрозы, исходящей от России».

Также сообщалось, что в 2024 году Вашингтон рассчитывает потратить 11 миллиардов долларов на закупку высокоточного летального оружия. В том числе речь идет о 24 гиперзвуковых ракетах.

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Полина Матюхина
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