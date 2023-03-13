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18:42, 13 марта 2023Мир

США закупят 24 гиперзвуковые ракеты

Пентагон: власти США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты в следующем году

Фото: Latonja Martin / U.S. Navy / Reuters

Власти США согласовали оборонный бюджет на следующий год, в рамках которого 11 миллиардов долларов планируют потратить на закупку высокоточного летального оружия, в том числе на 24 гиперзвуковые ракеты. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Кроме того, в планы оборонного ведомства входят дальнейшие испытания таких ракет наравне с другим оружием дальнего действия.

Объявление о таком решении прозвучало на фоне сообщений газеты The Washington Post об обеспокоенности американских властей в связи с использованием Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». Их применение в ходе боевых действий на Украине «усиливает тревогу» по поводу усовершенствованного арсенала Москвы.

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Виктория Кондратьева
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