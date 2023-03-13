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19:22, 13 марта 2023Наука и техника

В сибирской мерзлоте обнаружили доисторическую инфекцию

Viruses: вирусы в вечной мерзлоте сохранили способность заражать амеб

Фото: CDC / Unsplash

Международная группа ученых из Франции, России и Германии обнаружила, что древние вирусы, которые тысячи лет находились в сибирской вечной мерзлоте, до сих пор способны инфицировать современных амеб. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses.

Исследователи собрали несколько образцов так называемых «зомби»-вирусов, которые остались с доисторических времен в вечной мерзлоте и до сих пор являлись бездействующими. Предполагалось, что эти патогены в большинстве случаев потеряли способность заражать живые организмы, а случаи, когда древние вирусы восстанавливают активность, достаточно редки. В последний раз случаи выявления живых вирусов в вечной мерзлоте описывались в 2014 и в 2015 году, когда ученые обнаружили питовирус и молливирус соответственно. Оба вируса заражают амеб Acanthamoeba, а их возраст оценивается в 30 тысяч лет.

В новой работе специалисты проанализировали 13 новых палеовирусов, выделенных из мерзлого грунта Камчатки, реки Лены, вечной мерзлоты Сибири, а также из содержимого желудков шерстистого мамонта и ископаемых волков, чьи останки также были найдены в сибирской вечной мерзлоте. Среди вирусов ученые идентифицировали различные виды цедравирусов и пандоравирусов, а также мегавирус, питовирус и пакманвирус, все из которых паразитируют на Acanthamoeba.

Хотя в вечной мерзлоте встречается множество различных вирусов, в целях безопасности ученые использовали в исследованиях только те вирусы, которые не способны заражать человека или любое другое существо, кроме амеб. В ходе эксперимента вирусы поддавались культивации и сохранили способность заражать амеб после выхода из неактивного состояния длительностью 27-48 тысяч лет.

По словам авторов, полученные результаты указывают на серьезную проблему, связанную с глобальным потеплением. По мере таяния вечной мерзлоты возрастает риск высвобождения потенциально патогенных для людей доисторических вирусов, способных вызывать вспышки заболеваний. В настоящий момент поиск палеовирусов, чьими хозяевами могли быть такие млекопитающие, как мамонты, шерстистые носороги или лошади, проводится в российском центре вирусологии «Вектор» в лабораториях с уровнем биологической безопасности BSL-4 (наивысший).

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Александр Еникеев
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