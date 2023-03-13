Власти объяснили громкий звук в российском регионе

Власти Воронежской области объяснили громкий звук в регионе работой авиации

Громкий звук, о котором сообщали жители Воронежа, был связан с работой авиации. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства Воронежской области.

«Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на гиперзвук при выполнении плановых задач», — говорится в сообщении.

Правительство Воронежской области подчеркнуло, что в городе не зафиксировано внештатных ситуаций, обстановка там спокойная и контролируемая.

Ранее глава администрации Ефремовского района Тульской области Сергей Балтабаев заявил, что громкие хлопки, которые слышали жители Липецкой и Тульской областей, вызваны самолетами. Во время объезда территории муниципалитета сотрудники МЧС не обнаружили разрушений и пожаров.