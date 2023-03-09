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14:06, 9 марта 2023Россия

Власти объяснили громкие хлопки над двумя российскими регионами

Глава Ефремова Балтабаев объяснил хлопки в Липецкой и Тульской областях полетами самолетов

Фото: Telegram-канал «Сергей Балтабаев»

Громкие хлопки, которые слышали жители Липецкой и Тульской областей, вызваны самолетами. Об этом сообщил глава администрации Ефремовского района Тульской области Сергей Балтабаев в Telegram.

По его словам, утром 9 марта жители Ефремовского округа услышали в небе четыре хлопка и обратились в экстренные службы. Во время объезда территории муниципалитета сотрудники МЧС не обнаружили разрушений и пожаров.

«В результате уточнения информации было установлено, что источником данных хлопков стали самолеты при преодолении звукового барьера учебного авиацентра города Липецк», — объяснил представитель местных властей.

Ранее сообщения о хлопках в небе также сообщали жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов. В правительстве региона опровергли работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и допустили, что громкие звуки могли издавать пролетавшие в южном направлении самолеты. Власти также обратили внимание на то, что утром 9 марта на Украине объявили воздушную тревогу.

6 марта стало известно, что российские средства ПВО сбили три ракеты в Новом Осколе Белгородской области. По словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, в результате ЧП оказались повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе.

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Константин Лысяков
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