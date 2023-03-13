Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:09, 13 марта 2023Среда обитания

Назван срок схода снега в Москве

Вильфанд заявил, что снег в Москве и Подмосковье растает не раньше первой декады апреля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Несмотря на то, что точную дату схода снега в Москве и Подмосковье назвать невозможно, вероятнее всего, это произойдет не раньше первой декады апреля — сугробы по итогам зимы оказались нетипично высокими, но таянию снега поможет теплая погода. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Высота снега сейчас превышает обычное значение. По норме должно быть 32 сантиметра, но сегодня утром мы зафиксировали 38, так что рассчитывать, что через неделю снег сойдет, нецелесообразно», — заявил Вильфанд.

Следующая неделя, по его словам, будет достаточно теплой, температуры поднимутся на четыре-пять градусов выше нормы, соответствуя скорее первой декаде апреля. Высота снежного покрова постепенно будет уменьшаться, но оценки говорят о том, что снег в полях растает не раньше первой декады апреля.

«Москвичи всегда с нетерпением ждут прихода весны, но март — это зимний месяц, в первых числах которого наблюдаются самые большие сугробы. Нынешняя неделя, не считая понедельника, действительно будет очень теплой, дневные температуры составят до трех-семи градусов, ночные — около нуля или положительные. Также всю неделю, кроме субботы и воскресенья, ожидаются осадки», — добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что по всей территории России с 15 марта ожидается аномальное потепление. «Начиная со среды вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке», — сказал синоптик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Названы потенциальные исполнители диверсии на «Северных потоках»
Мэр Донецка указал на осознание Киевом последствий отключения воды в ДНР
Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на летнем отпуске
51-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет моложавой внешности
Вице-премьер Украины не согласилась с утверждением о нехватке солдат
Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате
Сбер предупредил о росте связанного с «изменой Родине» мошенничества
Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
В российском регионе выявили новые случаи тропической лихорадки
Назван срок схода снега в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.