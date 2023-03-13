Назван срок схода снега в Москве

Вильфанд заявил, что снег в Москве и Подмосковье растает не раньше первой декады апреля

Несмотря на то, что точную дату схода снега в Москве и Подмосковье назвать невозможно, вероятнее всего, это произойдет не раньше первой декады апреля — сугробы по итогам зимы оказались нетипично высокими, но таянию снега поможет теплая погода. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Высота снега сейчас превышает обычное значение. По норме должно быть 32 сантиметра, но сегодня утром мы зафиксировали 38, так что рассчитывать, что через неделю снег сойдет, нецелесообразно», — заявил Вильфанд.

Следующая неделя, по его словам, будет достаточно теплой, температуры поднимутся на четыре-пять градусов выше нормы, соответствуя скорее первой декаде апреля. Высота снежного покрова постепенно будет уменьшаться, но оценки говорят о том, что снег в полях растает не раньше первой декады апреля.

«Москвичи всегда с нетерпением ждут прихода весны, но март — это зимний месяц, в первых числах которого наблюдаются самые большие сугробы. Нынешняя неделя, не считая понедельника, действительно будет очень теплой, дневные температуры составят до трех-семи градусов, ночные — около нуля или положительные. Также всю неделю, кроме субботы и воскресенья, ожидаются осадки», — добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что по всей территории России с 15 марта ожидается аномальное потепление. «Начиная со среды вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке», — сказал синоптик.