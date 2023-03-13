Россиян предостерегли от одного способа оплаты первоначального взноса по ипотеке

Эксперт Векшина: не стоит брать потребительский кредит для оплаты первоначального взноса

Не стоит брать потребительский кредит, чтобы покрыть первоначальный взнос по ипотеке. От одного способа оплаты первого взноса россиян предостерегла консультант по ипотечному кредитованию компании «ИНКОМ-Недвижимость» Ирина Векшина, передает агентство «Прайм».

Векшина отметила, что как только клиент берет любой кредит, информация об этом поступает в бюро кредитных историй. Меняется кредитная нагрузка на заемщика: рассчитывая на одну сумму кредита, он может получить меньше. Кроме того, банки с недоверием относятся к клиентам, которые не могут самостоятельно накопить на первоначальный взнос.

«Отсутствие сбережений может говорить о недостаточной финансовой стабильности, что в дальнейшем грозит неуплатой по кредиту», — пояснила эксперт. Она добавила, что многие банки повторную проверяют заемщика и отказывают в ипотеке, если после одобрения он взял кредит.

Ранее банк «Дом.РФ» назвал самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке. В 2022 году от составил составил 26 процентов от стоимости жилья.