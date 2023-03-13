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16:20, 13 марта 2023Среда обитания

Россиян предостерегли от одного способа оплаты первоначального взноса по ипотеке

Эксперт Векшина: не стоит брать потребительский кредит для оплаты первоначального взноса

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Не стоит брать потребительский кредит, чтобы покрыть первоначальный взнос по ипотеке. От одного способа оплаты первого взноса россиян предостерегла консультант по ипотечному кредитованию компании «ИНКОМ-Недвижимость» Ирина Векшина, передает агентство «Прайм».

Векшина отметила, что как только клиент берет любой кредит, информация об этом поступает в бюро кредитных историй. Меняется кредитная нагрузка на заемщика: рассчитывая на одну сумму кредита, он может получить меньше. Кроме того, банки с недоверием относятся к клиентам, которые не могут самостоятельно накопить на первоначальный взнос.

«Отсутствие сбережений может говорить о недостаточной финансовой стабильности, что в дальнейшем грозит неуплатой по кредиту», — пояснила эксперт. Она добавила, что многие банки повторную проверяют заемщика и отказывают в ипотеке, если после одобрения он взял кредит.

Ранее банк «Дом.РФ» назвал самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке. В 2022 году от составил составил 26 процентов от стоимости жилья.

Александра Качан
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