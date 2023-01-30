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14:44, 30 января 2023Среда обитания

Назван самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке

«Дом.РФ»: средний размер первоначального взноса по ипотеке составил 26%

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2022 году самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке в России составил 26 процентов от стоимости жилья. Об этом говорится в исследовании банка «Дом.РФ», передает РБК.

В прошедшем году 70 процентов ипотечных заемщиков внесли первый взнос более 20 процентов. Около 40 процентов заплатили 20-25 процентов, за год число таких россиян увеличилось в 2,7 раза. 10 процентов выбрали взнос в размере 25-35 процентов — на треть больше, чем в 2021 году. Семь процентов предпочли внести 35-45 процентов, еще 12 процентов — от 45 процентов.

Средний размер первоначального взноса по жилищному кредиту в 2022-м оказался на 10 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем году. По итогам 2021-го показатель составил 36 процентов от стоимости объекта.

В декабре в Госдуме предложили субсидировать 50 процентов от первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Также предлагается расширить семейную ипотеку — за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на один процентный пункт.

Александра Качан
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