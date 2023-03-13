В США заявили о реальной угрозе войны с Россией

Экс-помощник Рейгана Бандоу заявил о реальной угрозе войны между Россией и США

Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу заявил, что политика действующего главы государств Джо Байдена угрожает отношениям с Россией. Об этом он написал в материале для 19fortyfive.

Бандоу заявил о реальной угрозе войны между Россией и США. «Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска», — подчеркнул он.

По мнению экс-помощника Рейгана, Вашингтон делает больше, чем просто контролирует поставки вооружений Киеву. США помогают Вооруженным силам Украины в координации атак, направленных против российских сил. На данный момент администрация США ведет страну «к краю пропасти».

«Администрация Байдена осознает риск, но продолжает последовательно уступать давлению со стороны Украины и союзников, которые требуют увеличить военную помощь», — отметил Бандоу.

Ранее заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд заявила, что США считают военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. Вашингтон поддерживает намерения Киева их уничтожить, добавила она.