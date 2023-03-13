В Кабардино-Балкарии открылась выставка «Трудные годы»

В Кабардино-Балкарии открылась выставка художника Ибрагима Занкишиева «Трудные годы»

В Черекском районе Кабардино-Балкарии открылась выставка под названием «Трудные годы». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, экспозицию, на которой представлены работы лауреата Государственной премии республики Ибрагима Занкишиева, проводят в Доме культуры Кашхатау. Отмечается, что в своих картинах художник обращается к теме выселения с родных территорий.

Организаторы расставили полотна в хронологическом порядке: депортация, жизнь в Средней Азии и возвращение автора на родину. По словам работников учреждения, выставка будет работать до конца марта и закроется после празднования Дня возрождения балкарского народа.

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