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17:20, 13 марта 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарии открылась выставка «Трудные годы»

В Кабардино-Балкарии открылась выставка художника Ибрагима Занкишиева «Трудные годы»

Кадр: Вести

В Черекском районе Кабардино-Балкарии открылась выставка под названием «Трудные годы». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, экспозицию, на которой представлены работы лауреата Государственной премии республики Ибрагима Занкишиева, проводят в Доме культуры Кашхатау. Отмечается, что в своих картинах художник обращается к теме выселения с родных территорий.

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Организаторы расставили полотна в хронологическом порядке: депортация, жизнь в Средней Азии и возвращение автора на родину. По словам работников учреждения, выставка будет работать до конца марта и закроется после празднования Дня возрождения балкарского народа.

В июне сообщалось, что в Дагестане может появиться медаль имени народного поэта Расула Гамзатова. Предполагалось, что вручать ее будут за особые заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы.

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Майя Пономаренко
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