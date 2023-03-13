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12:53, 13 марта 2023Ценности

Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос

Парикмахер Лапина назвала медовый оттенок волос визуально омолаживающим для блондинок

Фото: Unsplash

Российский парикмахер Марина Лапина назвала женщинам визуально омолаживающие окрашивания волос. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

По словам специалистки, чтобы не привлекать лишнего внимания к возрастным изменениям, не следует придавать прядям один оттенок. Так, она посоветовала добавить более светлые, чем основная масса волос, тона, создав блики.

В то же время эксперт призвала блондинок отказаться от ярких платиновых оттенков, заменив их на карамельный или медовый цвета. В свою очередь, брюнеткам собеседница издания порекомендовала отдать предпочтение темно-русым тонам.

В феврале парикмахер Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. В первую очередь специалист порекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди.

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Алина Гостева
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