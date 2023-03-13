Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос

Парикмахер Лапина назвала медовый оттенок волос визуально омолаживающим для блондинок

Российский парикмахер Марина Лапина назвала женщинам визуально омолаживающие окрашивания волос. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

По словам специалистки, чтобы не привлекать лишнего внимания к возрастным изменениям, не следует придавать прядям один оттенок. Так, она посоветовала добавить более светлые, чем основная масса волос, тона, создав блики.

В то же время эксперт призвала блондинок отказаться от ярких платиновых оттенков, заменив их на карамельный или медовый цвета. В свою очередь, брюнеткам собеседница издания порекомендовала отдать предпочтение темно-русым тонам.

В феврале парикмахер Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. В первую очередь специалист порекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди.