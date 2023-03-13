Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос
Российский парикмахер Марина Лапина назвала женщинам визуально омолаживающие окрашивания волос. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».
По словам специалистки, чтобы не привлекать лишнего внимания к возрастным изменениям, не следует придавать прядям один оттенок. Так, она посоветовала добавить более светлые, чем основная масса волос, тона, создав блики.
В то же время эксперт призвала блондинок отказаться от ярких платиновых оттенков, заменив их на карамельный или медовый цвета. В свою очередь, брюнеткам собеседница издания порекомендовала отдать предпочтение темно-русым тонам.
В феврале парикмахер Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. В первую очередь специалист порекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди.