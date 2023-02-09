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16:26, 9 февраля 2023Ценности

Россиянам раскрыли способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания

Парикмахер Анжелика Листова посоветовала россиянам перед окрашиванием помыть голову

Фото: Hootan Safiyari / Unsplash

Мастер парикмахерской «КУЛЬТУРА» Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. Соответствующий материал появился на сайте издания People Talk.

В первую очередь специалист порекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди. «Какие маски и бальзамы подойдут лучше всего, спроси у мастера, у которого планируешь делать окрашивание. (...) Особенно этот совет касается ранее осветленных волос», — отметила она.

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По словам Листовой, не менее важно перед процедурой помыть голову. Благодаря этому парикмахеру будет проще выбрать подходящую технику окрашивания и подобрать правильный оттенок. При этом она посоветовала не использовать фиолетовые или синие шампуни, поскольку их пигменты могут проникнуть в структуру волос и тем самым повлиять на новый цвет. «Перед планируемым окрашиванием волос лучше всего использовать глубоко очищающие шампуни. Они помогут вымыть накопленные минералы от воды и ненужные пигменты», — пояснила собеседница издания.

Также во время окрашивания не стоит отказываться от дополнительного ухода за прядями, считает Листова. Кроме того, рекомендуется после манипуляции не мыть голову сутки, чтобы краситель полностью проник и стабилизировался в структуре волоса. Вдобавок стилист обратила внимание читателей на то, что в первый месяц необходимо применять в домашнем уходе шампуни и кондиционеры для окрашенных локонов, а при посещении сауны или бассейна обязательно надевать на голову шапочку.

Ранее стилистка Анна Варшавская назвала россиянкам способы скрыть высокий лоб с помощью прически. По словам специалистки, скорректировать внешность в данном случае помогут асимметричные челки, стрижки и укладки. В их число она включила ажурные косы и прически в стиле бохо.

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Мария Винар
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