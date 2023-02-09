Россиянам раскрыли способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания

Парикмахер Анжелика Листова посоветовала россиянам перед окрашиванием помыть голову

Мастер парикмахерской «КУЛЬТУРА» Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. Соответствующий материал появился на сайте издания People Talk.

В первую очередь специалист порекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди. «Какие маски и бальзамы подойдут лучше всего, спроси у мастера, у которого планируешь делать окрашивание. (...) Особенно этот совет касается ранее осветленных волос», — отметила она.

По словам Листовой, не менее важно перед процедурой помыть голову. Благодаря этому парикмахеру будет проще выбрать подходящую технику окрашивания и подобрать правильный оттенок. При этом она посоветовала не использовать фиолетовые или синие шампуни, поскольку их пигменты могут проникнуть в структуру волос и тем самым повлиять на новый цвет. «Перед планируемым окрашиванием волос лучше всего использовать глубоко очищающие шампуни. Они помогут вымыть накопленные минералы от воды и ненужные пигменты», — пояснила собеседница издания.

Также во время окрашивания не стоит отказываться от дополнительного ухода за прядями, считает Листова. Кроме того, рекомендуется после манипуляции не мыть голову сутки, чтобы краситель полностью проник и стабилизировался в структуре волоса. Вдобавок стилист обратила внимание читателей на то, что в первый месяц необходимо применять в домашнем уходе шампуни и кондиционеры для окрашенных локонов, а при посещении сауны или бассейна обязательно надевать на голову шапочку.

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