Замглавы МИД Грушко: Россия продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что зерновая сделка по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена. Цитату приводит ТАСС.

По словам Грушко, процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России — это предполагала вторая часть соглашения — идет, но медленно.

Соглашение было подписано 22 июля 2022 года между представителями России, Турции, Украины и ООН. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сделка при этом также предполагала снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Москва при этом считает, что эта часть сделки не выполняется.