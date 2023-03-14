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10:48, 14 марта 2023Мир

Россия продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН

Замглавы МИД Грушко: Россия продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что зерновая сделка по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена. Цитату приводит ТАСС.

По словам Грушко, процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России — это предполагала вторая часть соглашения — идет, но медленно.

Соглашение было подписано 22 июля 2022 года между представителями России, Турции, Украины и ООН. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сделка при этом также предполагала снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Москва при этом считает, что эта часть сделки не выполняется.

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Виктория Кондратьева
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