Украинские военные завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Украинские солдаты завершают месячный курс обучения на танках Leopard 2 в Испании

В Испании завершился четырехнедельный курс, в рамках которого солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали эксплуатации танков Leopard 2. Об этом пишет издание Bangkok Post.

55 украинских курсантов прибыли в страну в середине февраля, уже в эту среду, 15 марта, они должны вылететь в Польшу, чтобы вернуться в Украину.

Военные тренировались по 12 часов в день шесть дней в неделю на протяжении месяца. Тренировки проходили на базе в северо-восточном городе Сарагоса.

Ранее также сообщалось, что в рамках военных учений НАТО «Орион-2023» ВСУ начали обучать тактике городских боев. Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош подчеркивал, что тактика боев в населенных пунктах действительно требует определенной подготовки из-за наличия жилой застройки и мирных жителей в городах в зоне конфликта.