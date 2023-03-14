Стало известно о начале обучения НАТО военных ВСУ тактике городских боев

Военный дипломат Бартош заявил, что НАТО обучает военных ВСУ тактике городских боев

Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош в разговоре с Ura.ru рассказал, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках военных учений НАТО «Орион-2023» начали обучать тактике городских боев.

«Среди солдат на обучении НАТО ведению городских боев находятся военнослужащие ВСУ. Эта тактика сейчас оказалась востребована, потому что Украина представляет собой страну, насыщенную населенными пунктами», — заявил он.

Эксперт отметил, что на Украине ведутся активные бои за населенные пункты, в частности Артемовск (украинское название — Бахмут), который окружают множество других таких пунктов. Он уточнил, что украинских военные ранее не готовили к ведению боевых действий в таких условиях.

По словам Бартоша, тактика боев в населенных пунктах отличается от боевых действий на открытой местности из-за наличия городской застройки и нахождения в городах мирного населения, что затрудняет применение танков и артиллерии и требует определенной подготовки.

Ранее издание Die Zeit сообщило, что украинские военные завершили обучение на танках Leopard 2 в Германии. Отмечается, что военнослужащие ВСУ готовы использовать бронированные машины. Тренировки длились на протяжении нескольких недель.