Zeit сообщает, что украинские военные завершили обучение на танках Leopard 2 в Германии

Украинские военные завершили обучение на танках Leopard 2 в Германии. Об этом сообщает издание Die Zeit.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы использовать бронированные машины. Тренировки длились на протяжении нескольких недель. После обучения со снаряжением, занятий на тренажере, боевой подготовки в полевых условиях и так называемой школьной стрельбы в конце обучения следовали боевые стрельбы.

Также стало известно, что подготовленные бойцы вместе с танками вернутся в страну уже в марте. Германия поставит Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что королевство поставит первые танки Leopard 1 Украине весной 2023 года.

Западные страны согласились поставить танки Украине в конце января. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, которые прибудут в страну в конце марта. При этом в Германии стартовало обучение украинских танкистов на Leopard 2.

