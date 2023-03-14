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13:33, 14 марта 2023Силовые структуры

Из дома директора аэродрома в Юкках украли драгоценности на 1,5 миллиона рублей

В Ленобласти из дома главы аэродрома «Путилово» украли драгоценности на 1,5 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ленинградской области обокрали дом директора «Аэропорта Путилово», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в период с 11:20 до 21:10 неизвестный проник в дом главы аэродрома в деревне Юкки Всеволожского района. Он похитил драгоценности на 1,5 миллиона рублей. Потерпевший сам позвонил правоохранителям и рассказал о произошедшем.

Отмечается, что пока неясно, как именно злоумышленник проник в жилище, однако дом не был оборудован сигнализацией. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде задержали 50-летнюю женщину, укравшую из гаража двух породистых собак.

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Екатерина Власова
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