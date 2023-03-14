Женщина с голой грудью выбежала на сцену на концерте Аврил Лавин в знак протеста

Активистка без топа выбежала на сцену на концерте Аврил Лавин в знак протеста

Активистка прервала концерт канадской певицы Аврил Лавин в знак протеста и попала на видео. Соответствующий ролик публикует издание «Би-би-си».

Известно, что исполнительница выступала на премии Juno Awards в Торонто, когда неизвестная в ярко-розовых брюках выбежала на сцену, сняла топ и начала ходить по площадке с голой грудью. При этом на теле женщины черным маркером были написаны фразы Save the Green Belt и Land Back, а ее обнаженный бюст прикрывал скотч.

На размещенных кадрах видно, как рокерша прогоняет протестующую со словами: «Катись к чертовой матери, сучка». После чего та покинула сцену в сопровождении охранников. Известно, что активистка выступала против плана премьер-министра Онтарио Дага Форда по строительству домов на участке земли, который признали охраняемой зеленой зоной.

В сентябре 2021 года активистка Таш Петерсон забежала голой в бутик Louis Vuitton в знак протеста. Тогда женщина при клиентах бегала по бутику марки, выкрикивая различные лозунги. Она объяснила, что менструальная кровь на ее теле символизировала кровопролитие, происходящее во время убийства животных.