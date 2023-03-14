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01:42, 14 марта 2023Мир

В Сербии потребовали отставки призывавшего к санкциям против России министра

Движение социалистов Сербии потребовало отставки призвавшего к санкциям против РФ министра
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Движение социалистов, которое возглавляет директор Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин, потребовало отставки министра экономики страны Раде Басты, который призвал ввести санкции против России. Об этом говорится на сайте политического объединения.

В заявлении подчеркивается, что в то время, когда государству необходимо единство, Баста пытается разделить правительство Сербии в вопросе приверженности к присоединению к противозаконным антироссийским санкциям.

«Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет, которые Александар Вучич защищает как от иностранцев, так и от таких местных трусов», — подчеркнули в Движении социалистов.

Там призвали Басту уходом в отставку показать, насколько серьезны его намерения, если он не получит поддержки от других министров. Политическая организация заявила, что выступает против антироссийских санкций.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал власти страны ввести санкции против России. Он попросил правительство Сербии и всех министров высказать свою позицию по данному вопросу.

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Марина Совина
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