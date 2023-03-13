Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Баста призвал власти страны ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Баста призвал власти страны ввести санкции против России. Его заявление опубликовано на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание Раде Баста министр экономики Сербии

Баста подчеркнул, что выступает за введение санкций против России, а также поддерживает сербского лидера в защите государственных и национальных интересов.

Министр экономики призвал правительство Сербии и всех министров высказать свою позицию по данному вопросу.

Ранее в феврале президент Сербии Александр Вучич оценил вероятность введения санкций против России. Он обещал постараться не объявлять санкций против Москвы. «Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое да продлилось точно до 3 апреля», — отметил политик.

Реакция МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на призыв министра экономики Сербии.

Дипломат указала на странность позиции Басты, поскольку давят на Белград США, а призыв направлен против России.

Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ. И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль прекрасно понимает степень давления Запада на Сербию и то, какие усилия приходится прилагать, чтобы терпеть это. Он добавил, что Москва очень дорожит отношениями Сербии и России, которые выстраивались долгие годы.

Мнение президента Сербии о введении санкций против России

Президент Сербии Александар Вучич 10 марта в интервью телеканалу Happy заявил, что не может поклясться, что не введет санкции против России. Его слова приводит ТАСС.

Я не клянусь, что мы этого не сделаем, и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно, но твердость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать Александр Вучич президент Сербии

Глава государства отметил, что Белград сразу определился с позицией страны относительно конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Сербия не водит санкции против России, о чем было направлено заключение Совету безопасности.

Вучич указал, что органы власти консультировались друг с другом и следили за каждым словом, определили политику Сербии, за что приходится платить определенную цену.

В начале февраля сербский лидер заявлял, что Белград оказался в сложном положении из-за отказа поддержать санкции против России, принятые Евросоюзом. Он пояснил, что Сербия оказалась в центре напряженности между Западом и Россией из-за своего самостоятельного политического курса.

До этого Вучич признался, что Сербии на Генеральной ассамблее ООН пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине. По его словам, Белград был вынужден пойти на такой шаг, чтобы «остаться на международной арене». Также сербский лидер отметил, что страна не стала присоединяться к антироссийским санкциям.

Позиция премьер-министра Сербии

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что отказ от присоединения к санкционной политике против России основан на национальных интересах и международном праве.

Правительство Сербии исходит из того, что наша позиция по отношению к санкциям основана на международном праве и интересах Сербии. Мы платим цену, но мы также считаем, что это принципиальная позиция, и мы будем ее защищать ее до тех пор, пока это возможно Ана Брнабич премьер-министр Сербии

Ранее президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед депутатами сказал, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. Так он ответил на призыв заместителя председателя «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич утвердить хотя бы один пакет ограничений против Москвы. Сербский лидер отметил, что Белград платит высокую цену за отказ от антироссийских санкций, поскольку это вопрос репутации балканской страны.

