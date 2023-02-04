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03:31, 4 февраля 2023Мир

Вучич объяснил голос Сербии против России на Генассамблее ООН

Вучич: Сербии пришлось осудить Россию на ГА ООН, чтобы остаться на международной арене

Фото: / Global Look Press

Сербии на Генеральной ассамблее ООН пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине. В этом признался президент республики Александр Вучич, передает ТАСС.

По его словам, Белград был вынужден пойти на такой шаг, чтобы «остаться на международной арене». Также сербский лидер отметил, что страна не стала присоединяться к антироссийским санкциям.

При этом Вучич заявил, что «сам виноват», отказавшись вводить рестрикции против Москвы, и теперь Сербия платит за это высокую цену. Однако, объяснил он, Белграду необходима поддержка России в Совете Безопасности ООН, которая проголосовала против резолюции по обвинению Сербии в геноциде.

3 февраля Вучич на выступлении перед депутатами сказал, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. Так он ответил на призыв заместителя председателя «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич утвердить хотя бы один пакет ограничений против Москвы. Сербский лидер отметил, что Белград платит высокую цену за отказ от антироссийских санкций, поскольку это вопрос репутации балканской страны.

До этого президент разъяснил, что Белград присоединится к санкциям против России при условии, если под угрозой окажутся национальные интересы Сербии.

Марина Совина
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