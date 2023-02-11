Сербия пожаловалась на сложное положение из-за отказа от санкций против России

Вучич пожаловался на сложное положение Сербии из-за отказа от санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград оказался в сложном положении из-за отказа поддержать санкции против России, принятые Евросоюзом. Об этом он рассказал в эфире TV Prva.

По его словам, Сербия оказалась в центре напряженности между Западом и Россией из-за своего самостоятельного политического курса.

Политик высказал мнение, что конфликт необходимо завершить в ближайшие полгода. При этом Запад не может допустить, чтобы у русских был выход на Балканы, считает он.

«Русские не могут позволить, чтобы у Запада была такая чистая позиция … Наша Сербия буквально будет между молотом и наковальней», — констатировал Вучич.

Ранее Вучич признался, что Сербии на Генеральной ассамблее ООН пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине. По его словам, Белград был вынужден пойти на такой шаг, чтобы «остаться на международной арене». Также сербский лидер отметил, что страна не стала присоединяться к антироссийским санкциям.